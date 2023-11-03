核電是否為綠電 立委林思銘要求陳建仁說清楚

行政院長陳建仁日前接受質詢時指出核電是綠電，若未來有核融合技術也樂觀其成。對此，立委林思銘今天指出，執政黨必須說清楚對核能的看法，樂見執政黨藉此重新檢討能源政策，讓台灣擺脫缺電窘境，有穩定的電力供應，才能良好的產業發展環境，莫讓台灣陷入缺電缺水缺人才的狀況。

林思銘表示，2017年8月15日、2021年5月13日及17日、2022年3月3日是近期造成上百萬人無電可用的時間，原因除了有備用容量率不足外，還有因為電廠發生事故、故障等，造成百工百業、上百萬居民受到影響，中華民國是已開發國家，電力供應卻在短時間內出現不穩定的狀況，極其荒謬。

陳建仁說出核電是綠電、樂見核融合技術，是否與民進黨的非核家園立場有所牴觸？2025年台灣能達成非核家園目標？林思銘提出質疑，指出這是陳建仁必須對國人說明白的部分。

林思銘認為，若能藉此重新檢討國家級的能源政策，也樂見其成，再生能源發展不如預期、核電發電佔比仍達8％，尚無法退役，非核家園要從何談起。

林思銘說，台灣產業出現缺電、缺水、缺人才的狀況，電與水不僅是產業所需，也與民眾生活密不可分，在電力供應上，尚無法讓核電退場，又說出核融合等短期難以應用的技術，在離岸風機頻傳故障、再生能源未達預期的現今，政府應好好對民眾說明台灣的電力供應現況，以及可實現的願景，而不是對國民玩弄文字遊戲，為選舉吸引選票，實實在在的發展，才是民眾所需要的未來。

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