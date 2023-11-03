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立委索取ECFA因應對策資料未果 陳駿季：其實是在幫中國

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部代理部長陳駿季表示，中國大陸透過不同管道了解我國跟大陸有關的貿易，立法委員利用立院質詢要求說出對策，「其實是在幫中國」。本報資料照片
農業部代理部長陳駿季表示，中國大陸透過不同管道了解我國跟大陸有關的貿易，立法委員利用立院質詢要求說出對策，「其實是在幫中國」。本報資料照片

近期，多名立委在立法院質詢，若兩岸終止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），農業部是否有相關因應對策，希望農業部提出相關沙盤推演因應資料；農業部代理部長陳駿季接受自由時報「官我什麼事」專訪表示，中國大陸透過不同管道了解我國跟大陸有關的貿易，立法委員利用立院質詢要求說出對策，「其實是在幫中國」。

立委邱志偉在10月11日經濟委員會上質詢，ECFA若片面終止，農業部是否有做好相關評估？是否短空長多？是否贊成ECFA廢止？陳駿季當時回答已做好評估與沙盤推演，短期內有些影響，已做好相關因應，也會有因應作為。立委李貴敏表示，農業部是否可提供沙盤推演的報告；陳駿季當時回答，沙盤推演報告還不方便公開；因為是針對不同的情境設計，並強調不放棄任何一市場，「短空」是指一到三年，但已做好因應，也不會建議行政部門立即中止ECFA。

陳駿季接受自由時報「官我什麼事」專訪時，被問到在立委要求農業部提供ECFA相關資料。陳駿季說，中國大陸透過不同管道，希望了解跟大陸有關的貿易，利用立院質詢要求農業部說出策略，「其實就是在幫中國」。

他說，中國對台的這些優惠措施，其實都很表面，這樣一個高風險的市場，「為什麼還有這麼多人一直期待我們一定要銷到中國去，這樣子，反而是把我國農產品放到一個不確定的市場」。中國大陸110年開始，更用了非常多的手段，來打擊台灣農業，用農產品暫停輸入的方式。

陳駿季說，中國大陸要求所有的進口食品業者都必須註冊，利用註冊去掌握；第三個就是從今年4月啟動貿易壁壘調查。不管是禁運或輸中註冊的困擾，甚至貿易壁壘調查；就是在打擊台灣農業，讓外界會認為就是，沒有中國市場台灣的農業就活不下去，中國大陸不斷釋放出這種訊息。

陳駿季表示，以農業部、台灣農業的立場，不會放棄任何的一個市場，但是面對中國這個市場的不確定性，還有這個市場的遊戲規則，並沒有完全符合國際規範或慣例，這樣的一個高風險市場裡面，其實並不是我們期待。

他說，農業部期待更積極開發高端市場，透過跟不同國家做簡易協商跟貿易談判，我國也開放很多產品，像紐西蘭這幾年來包括文心蘭可以輸入了，包括荔枝、鳳梨都可以進到紐西蘭；澳洲的鳳梨、美國的番石榴，都是因為持續去開拓高端市場，讓我國農產品不再仰賴單一市場。

陳駿季說，民國110年中國大陸占我國農產品出口第一位，到今年已經降到第四位；若以整體貿易來說，中國大陸110年大概占23％左右，現在已經降到10％以下了；在民國108年我國水果外銷八成是進到中國大陸，到目前為止2%；表示水果有效推到高端市場，或是國內的行銷，不管未來中國貿易壁壘調查結果如何，在農業部門已經準備好了，在OTN（行政院經貿談判辦公室）的協助下，有一致性的這些情境的分析跟因應對策模擬，會維持著競爭力，讓農產品持續到其他國家。

農業部 陳駿季 ECFA 邱志偉

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