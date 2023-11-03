侯、柯、郭昨葫蘆寺8次喬座位 蔣萬安喻：重點不是位子

藍白合陷僵局，台北市士林葫蘆寺昨舉辦「北宮媽祖起駕大典」時，包括台北市長蔣萬安、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及無黨籍總統參選人郭台銘都出席，現場一度發生前後不斷調整座位達到8次，被喻為玩「大風吹」。對此，蔣萬安上午受訪指出，重點不是位子，大家共同目標是希望政黨輪替。

蔣萬安上午參加市定古蹟「國立台灣大學日式宿舍－戴運軌寓所、潮州街9號」修復工程開工典禮，被媒體問到昨天藍白座位大風吹的過程，蔣萬安緩頰說，昨天在葫蘆寺最重要的重點其實是祈福、是敬神，重點不是椅子、不是位子。

蔣萬安也說，重點是大家都到了，昨天不管是侯市長、柯主席、郭董，大家共同的目標是希望國泰民安風調雨順，也希望政黨輪替，能夠最大化民眾的福祉來努力。

至於侯陣營說「列車過站不等人」是否擔心柯文哲不上車？蔣萬安笑說，最重要的其實雙方還是應該要誠意、智慧、善意，大家好好的溝通，大家共同的目標希望政黨輪替，能夠創造最大化的民眾福祉，這才是最重要的。

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