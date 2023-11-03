快訊

藍白合有進展？柯文哲鬆口：民調勝負在誤差範圍「願當副手」

出國遇意外事故不一定理賠？疫後旅平險大改版 保戶必知4改變

影／新店狗狗分屍案逆轉？動保處赴現場：初步研判是山羌不是狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯、柯、郭昨葫蘆寺8次喬座位 蔣萬安喻：重點不是位子

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加市定古蹟「國立台灣大學日式宿舍－戴運軌寓所、潮州街9號」修復工程開工典禮時受訪。
台北市長蔣萬安上午參加市定古蹟「國立台灣大學日式宿舍－戴運軌寓所、潮州街9號」修復工程開工典禮時受訪。

藍白合陷僵局，台北市士林葫蘆寺昨舉辦「北宮媽祖起駕大典」時，包括台北市長蔣萬安國民黨總統參選人侯友宜民眾黨總統參選人柯文哲以及無黨籍總統參選人郭台銘都出席，現場一度發生前後不斷調整座位達到8次，被喻為玩「大風吹」。對此，蔣萬安上午受訪指出，重點不是位子，大家共同目標是希望政黨輪替。

蔣萬安上午參加市定古蹟「國立台灣大學日式宿舍－戴運軌寓所、潮州街9號」修復工程開工典禮，被媒體問到昨天藍白座位大風吹的過程，蔣萬安緩頰說，昨天在葫蘆寺最重要的重點其實是祈福、是敬神，重點不是椅子、不是位子。

蔣萬安也說，重點是大家都到了，昨天不管是侯市長、柯主席、郭董，大家共同的目標是希望國泰民安風調雨順，也希望政黨輪替，能夠最大化民眾的福祉來努力。

至於侯陣營說「列車過站不等人」是否擔心柯文哲不上車？蔣萬安笑說，最重要的其實雙方還是應該要誠意、智慧、善意，大家好好的溝通，大家共同的目標希望政黨輪替，能夠創造最大化的民眾福祉，這才是最重要的。

蔣萬安 藍白合 柯文哲 郭台銘 侯友宜 民眾黨 國民黨

延伸閱讀

發現長肉啟動自律模式！蔣萬安戒口這2類美食 幕僚還「幫忙」吃零食

影／參拜廟宇塞爆現場 侯友宜主動向郭柯提議先離場

侯友宜說心存善念便「水到渠成」 望向柯文哲、郭台銘

台北葫蘆寺遶境巡安 侯柯郭三人同框、座位狂喬

相關新聞

陳建仁：不只台灣在吵核電是不是綠電 全世界都在吵

行政院長陳建仁周二赴立法院備詢時稱「核電是綠電」，但事後行政院發言人林子倫解釋，核電並未被視為綠電，重申政府非核家園立場...

大選逼近 民進黨團指中國介選有軍事、外交等4樣態

民進黨立法院黨團今天召開記者會，提醒民眾隨著大選腳步逼近，中國會無所不用其極，利用軍事恫嚇、經貿脅迫、外交打壓及認知作戰...

日赴以撤僑專機載我僑民一家撤離 外交部感謝

外交部今表示，我國在以色列1名僑民及其以色列籍配偶與子女共4人搭乘日本政府的撤僑專機自以色列離境，外交部對日本政府友我情...

特定媒體持中嘉股權 國民黨團要求陳耀祥專報

通傳會（NCC）主委陳耀祥日前證實，特定媒體集團持有中嘉股權27%，陳稱已要求該集團改正。國民黨團今日上午舉行記者會批陳...

核電是否為綠電 立委林思銘要求陳建仁說清楚

行政院長陳建仁日前接受質詢時指出核電是綠電，若未來有核融合技術也樂觀其成。對此，立委林思銘今天指出，執政黨必須說清楚對核...

立委索取ECFA因應對策資料未果 陳駿季：其實是在幫中國

近期，多名立委在立法院質詢，若兩岸終止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），農業部是否有相關因應對策，希望農業部提出相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。