陸推台商投票優惠遭疑介選 謝衣鳯：不見得支持特定黨
中國大陸的「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）擬聯合經營兩岸航線的10家大陸航空公司，推出「2024年台胞返鄉團購機票」方案，台商於大選投票日前返台將有機票優惠，被質疑中共介選。國民黨立委謝衣鳯今表示，不需因選舉，過度政治操作，也無法確定台商返鄉投票一定是支持特定政黨。
謝衣鳯說，過去在選舉的期間，都會有企業家希望跟旅遊業者、航空公司洽談，希望以低廉機票，讓台商可以返鄉投票。她必須要告訴執政黨，台商返鄉投票，即便台商買的是便宜機票，有不同的理由，有可能藉由選舉、低廉機票，返鄉探親或投票。
謝衣鳯強調，不能確定所有台商投票時，一定是支持任何某一特定政黨。她也相信如果只是企業家或企業家協會，共同協談低廉機票，讓台商期間有較多人次返台，不管是從事任何的工作，相信都是希望可以回家團圓，不應該制止，也不需要因為選舉，過度政治操作。
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