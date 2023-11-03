三立持股中嘉27%遭NCC改正 陳建仁：相信NCC的判斷

三立電視台入股中嘉有線電視系統台並持股27%，疑違反媒體壟斷條款，國家通訊傳播委員會（NCC）促改正。行政院長陳建仁上午受訪表示，相信NCC的判斷和決定。

陳建仁表示，NCC已經掌握了相關的資料，政府相信NCC一定會按照所掌握的資料去做很詳盡的調查，因為NCC是一個獨立的機構，相信NCC的判斷和決定。

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