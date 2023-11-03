快訊

印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

快買！Type-C版AirPods Pro 2蘋果官網開賣 改善7亮點、到貨時間曝光

臉書貼文指同業拔錯牙 「盾牌牙醫」史書華辯解沒用…起訴了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三立持股中嘉27%遭NCC改正 陳建仁：相信NCC的判斷

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。本報資料照片
行政院長陳建仁。本報資料照片

三立電視台入股中嘉有線電視系統台並持股27%，疑違反媒體壟斷條款，國家通訊傳播委員會（NCC）促改正。行政院陳建仁上午受訪表示，相信NCC的判斷和決定。

陳建仁表示，NCC已經掌握了相關的資料，政府相信NCC一定會按照所掌握的資料去做很詳盡的調查，因為NCC是一個獨立的機構，相信NCC的判斷和決定。

NCC 陳建仁 行政院 中嘉

延伸閱讀

美加軍艦護台海引來共機 陳建仁：別再造成台海不穩定

影／核電是綠電？ 陳建仁：「非核家園」是共識、政策未變

改口核電是綠電？ 陳建仁：非核家園政策從未改變

林右昌稱已遏止詐騙 李彥秀拿數據打臉：請收幹話做點事

相關新聞

三立持股中嘉27%遭NCC改正 陳建仁：相信NCC的判斷

三立電視台入股中嘉有線電視系統台並持股27%，疑違反媒體壟斷條款，國家通訊傳播委員會（NCC）促改正。行政院長陳建仁上午...

改口核電是綠電？ 陳建仁：非核家園政策從未改變

行政院長陳建仁日前在立法院備詢時稱「核電是綠電」，遭質疑政府非核家園立場改變。陳建仁今天表示，非核家園已經是台灣社會的共...

屏縣議員宋麗華遭繼子家暴聲請保護令 丈夫還因詐欺被判刑

屏東縣國民黨籍議員宋麗華與前夫蔡豪因家暴離婚，2020年嫁給現任丈夫鄭任祐，鄭因涉嫌詐欺罪日前遭新竹地院判刑4年，宋麗華...

藍白合陷僵局！柯文哲不分區名單留空間 為棄保戰準備

2024年總統大選逐漸逼近，儘管國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲「三巨頭」10月31日進行密會，但雙方長達53分鐘談話卻毫無共識。柯文哲陣營稱「沒有方案就不用再見面」。而近日也傳出侯陣營下的最後通牒日為本周五（11月3日），侯友宜更公開指「火車過站不等人」，柯文哲則放軟態度，稱「一開始就沒說一定要全民調」，只是要有公開公平的規則。攸關總統勝負的藍白僵局到底有無解？將在近日底定。

你給我記者S2EP6｜趕上藍白合火車就能抵達勝利車站？恐怕未必

國民黨總統參選人侯友宜形容，談藍白合的時間緊迫，「火車過站就不等人。」但就算藍白合成功，真能發揮「1+1大於2」的效果，下架民進黨？其實，後續的變數還很多……

柯美蘭聲量獨走竹市起風了？ 立委四腳督戰拚中間選票

新竹市立委選戰「藍白分裂」，加上民進黨、時代力量，形成四腳督大混戰。無黨籍柯美蘭頂著民眾黨主席柯文哲妹妹的光環，搶下不少版面，最新的網路聲量大數據分析發現，柯美蘭聲量大暴衝，是其他人三到五倍。學者分析，四名選將各有優劣，但新竹市在近年發展下，最大黨已非藍綠兩黨，很可能是厭惡藍綠的中間選民，左右勝負關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。