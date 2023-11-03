影／核電是綠電？ 陳建仁：「非核家園」是共識、政策未變
行政院長陳建仁上午前往立法院施政報告並備詢。會前受訪時就日前曾在立院答詢時說：「核電是綠電」，引發外界關注民進黨核能政策是否轉向一事。陳建仁表示，「非核家園」已經是台灣社會共識，會往這方面來努力，政府的政策從來沒有改變。對在野人士提出核能佔比要10%，除了要蓋核四，還要蓋核五、核六，不符合台灣人民的期望。
陳建仁進一步指出，核能如果要取得綠電融資，需對核廢料要有所處理；而且RE100(100％再生能源）並未包括核電，台灣核廢處理也末達這目標。所以政府會朝減碳、增氣、展綠、非核的方向來努力。讓台灣電源的供應能夠很充足，讓台灣邁向2050 淨零排碳的目標。
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