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改口核電是綠電？ 陳建仁：非核家園政策從未改變

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。本報資料照片
行政院長陳建仁。本報資料照片

行政院長陳建仁日前在立法院備詢時稱「核電是綠電」，遭質疑政府非核家園立場改變。陳建仁今天表示，非核家園已經是台灣社會的共識，會往這個方向來努力，政府的政策從來沒有改變；而在野黨表示要在2030年讓核電達占比10%，陳說，這除了需要蓋核四還要蓋核五、核六，並不符合台灣人民的期望，政府也認為不是可行的方向。

陳建仁表示，經濟部長王美花日前在立法院受訪已表示，政府已經一再強調，核能要取得綠電融資的話有很嚴格的規定，需要對於核廢料的處理有很好的處置，並且RE100並沒有包括核電在裡面，台灣核電廠對核廢料的處理並沒有達到這樣的一個目標。

陳建仁表示，政府會繼續朝減碳、增氣、展綠、非核的方向繼續努力，使得台灣電源供應能夠很充足，邁向2050淨零排碳的目標。

核電 陳建仁 核廢料 非核家園

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