邦交可受公評 學界：外交部失格調

外交部新聞稿抨擊淡江大學副教授黃介正「殊為可笑、枉具學者身分」，學者批評外交部說法完全「戰狼化」，有失外交官風範，吳釗燮與部分駐外使節對參與國內黨政興趣更遠超過外交本務。

前立委林郁方說，現存十三個邦交國的確是影響力不大的小國，我方與其關係主要是提供援助；對國際大局，友邦幫不上大忙，對其關注度不及美、日等大國是現實問題。外交部該做的是舉出例子證明對友邦援助與交流並未減少，發新聞稿罵人「可笑」、「枉具學者身分」，部長還公開說對方「膝蓋反應」，反讓人想到中共近年遭批的「戰狼外交」。

中華戰略學會資深研究員張競說，他得知這篇新聞稿，是一位在美國政府服務的友人詢問，「黃教授是我們好朋友，知道他不是這樣的人」，為何外交部發這樣的新聞稿？他才知外交部笑話鬧到國外去了。

張競表示，外交部對於可受公評之事，卻如此露骨抨擊，甚至人身攻擊，實在有失格調。外交部想要服人，可以列出下列數據：對美對日的外交工作預算額度，對比太平洋四友邦經費比例？外交部駐美日館處編制員額，對比駐太平洋四友邦外交使館人數？外交部過去一年發布的新聞稿與聲明，關於美日或是太平洋四友邦，數量各是多少？

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