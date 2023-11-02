身權法15年未修 障礙者聯盟立院前馬路抗議遭警方喝斥

「身心障礙者權利保障法」15年未修法，立法院進入本屆委員第八會期，也是最後一個會期，卻未見身權法排入審議。由各障別障礙者組成的「台灣障礙者黑紙革命聯盟」今在立法院群賢樓前舉牌抗議，要求政府盡快修法，並於法令制定過程中參採障礙者意見。障礙者一度將電動輪椅駛上斑馬線表達不滿，卻遭現場員警厲聲喝斥。

「民眾繞道15分鐘就覺得不便，障礙者權利卻已被忽視15年，每天都有障礙者在路上跌倒。」黑紙革命聯盟召集人林君潔說，民間身權法草案已經提至立院，「但不知大樓內的委員能不能聽到。」

林君潔表示，障礙者在相關法令、服務設計過程中的基本參與權利，一直沒有獲得保障，導致身權法條文與方向不符合實際需要，呼籲未來修法相關會議，應納入各障別障礙者聲音，不能只是要求障礙者形式上出席會議，最後卻不採納障礙者意見。

以障礙者為中心，將個人助理時數申請相關規定納入身權法，是黑紙革命本次訴求重點之一。林君潔表示，已經有很多障礙者，因為生活上困境無法生存，用訴訟爭取活下去的權益，且法院已作出判決，要求縣市政府應以障礙者為中心討論，實際評估生活需求，並經過協商，提供足夠的個人助理時數，保障障礙者在社區生活權利。為避免縣市各自解讀、侵害障礙者自主權，母法應嚴謹修訂、明確保障。

林君潔也說，無障礙設施建置在社區環境中仍然不足，障礙者走路常會跌倒，也常無法使用交通工具，黑紙革命也倡議，另訂完善的「無障礙專法」來保障最基本權益。

身障者玉姐藉預錄影片表示，因個人助理時數不夠，自己一天只能吃一餐飯，也無法好好睡覺、好好盥洗。她的個人助理在現場發言指出，最微小的幫忙對障礙者而言都非常重要，某天一個晚上，就為玉姐壓死好多隻螞蟻，若無人協助，障礙者連螞蟻都沒辦法勝過，「喚起大眾的關心與支持，才能讓障礙者過更像人的生活。」

失序者聯盟理事長王修梧表示，失序盟倡議，有關身權法現行條文針對中央及地方「身權小組」組成及運作公定，應明定納入身心障礙者（DPO）代表，並賦予明確定義。另外，應新增「障礙者的政治與公共生活參與」專章，闡述障礙者參與的重要性，落實障礙者被聆聽權，表達意見權等適當程序。

鄭豐喜文化教育基金會總監黃俊男表示，自己與其他障礙者相比，因基金會總監身份，有幸在政府相關委員會參與討論，提出個人意見。但事實上，8成障礙者都沒有和團體接觸，政府認為團體有代表性，但團體畢竟為了生存，需要政府補助，無法充分發表障礙者心聲。呼籲一定要讓障礙者經驗，在立法、決策過程中充分表達。

透過影片致詞的心理社會障礙者涂惠滋則說，受疾病影響，每天早上都在昏睡中度過，但仍然要聲援本次活動。自己與躁鬱症共存30年，外界認為，中高齡精神病人應該只需要機構，「但我需要社會支持、需要合理調整。」個人助理是身體、心靈莫大支持，自己還想持續社會參與，想要看電影、玩遊戲、做想做的事，希望大眾看見障礙者的需要。 台灣障礙者黑紙革命聯盟召集人林君潔（左二）與各障別障礙者在立院群賢樓前的濟南路斑馬線上表達訴求。記者林琮恩／攝影 員警喝斥障礙者離開馬路，並揚言呼叫支援。記者林琮恩／攝影

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