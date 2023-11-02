駐英代表謝武樵退休 傳姚金祥接任呼聲高
總統府今天發布總統令，駐英國特任代表謝武樵退休。據悉，接任者以現任外交部歐洲司長姚金祥呼聲高。
謝武樵畢業於國立政治大學外交學系，曾任駐菲律賓台北經濟文化辦事處政治組長、駐美國台北經濟文化代表處國會組長、外交部北美司副司長、駐多倫多台北經濟文化辦事處長、駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處大使銜處長、外交部國際組織司長兼APEC資深官員、外交部北美司長、駐泰國台北經濟文化辦事處大使銜代表、台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處大使銜代表、外交部政務次長等職務，退休前任駐英國台北代表處大使銜代表。
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