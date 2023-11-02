被吳釗燮罵「膝蓋反應」？ 黃介正：我不是這種人
身兼國民黨國際部主任的淡江大學副教授黃介正，日前接受媒體訪問時表示，目前外交偏重於無邦交的美、日等國，對邦交國較疏忽。外交部對此發新聞稿抨擊，「黃介正在未經查證且毫無事實根據下，基於自身政治立場所做出的不實臆測與政治語言，殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身份」。部長吳釗燮今天並在立法院表示，黃的說法是「膝蓋反應」，並反問立委，「枉具學者身分」與「殊為可笑」算是人身攻擊嗎？
對此，曾任駐美代表處政治組諮議的黃介正表示，自己對於我國外交事務的發言，向來只有鼓勵、沒有情緒，外交部的老長官與同仁對此都知之甚詳。
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