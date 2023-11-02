【重磅快評】少將貪汙判重刑 綠官繳錢就沒事？

民眾黨立委陳琬惠今年7月踢爆行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫任職雜糧發展基金會執行長任內詐取差旅費，今天再爆陳錦倫把貪汙的錢繳回去就安全下莊，雜糧基金會發布新聞強調已將資料函送檢方。本案其是前立委黃國昌四個月前爆料的一部分，四個月過去，唯一進度是陳錦倫歸還5600元，而且安全下莊，其他並無交代，檢調真的要加把勁了。

陳琬惠指陳錦倫在雜糧基金會執行長任內，多次申報差旅費到農糧署中興辦公室，但農糧署訪客名單上根本沒有他。經陳琬惠爆料後，經濟部證實陳錦倫詐取差旅費，至少有3筆出差違反程序，行政院長陳建仁承諾清查，但陳錦倫依舊穩坐行政院中部聯合服務中心副執行長之位，經濟部回函僅稱，已收回陳錦倫「不實」申報的差旅費，她要陳建仁及民進黨主席賴清德給交代。

其實，陳錦倫涉貪是前立委黃國昌今年六月間爆料的一部分，他在直播中爆料，雜糧發展基金會前董事長林源泉和前執行長陳錦倫濫用公帑送禮，甚至利用補助計畫豢養樁腳，交上造假與P圖的劣質報告充數。最離譜的是，經濟部雜糧基金會並非把涉嫌詐領補助款的相關人員移送法辦，而是給予重新補正的機會。

事後林源泉以「不想當選舉砲灰」為由離職，陳錦倫升任行政院中辦副執行長後，雜糧基金會執行長就交由民進黨宜蘭縣長落選人江聰淵接任，陳錦倫至今依然官位穩固，若非陳琬惠爆料，外界還不知道陳錦倫繳回5600元這件事。

當然，5600元並不多，但是貪汙就是貪汙，檢察官及法官可以依據情節斟酌處理。金防部林姓少將參謀長藉金防部後勤處添購官兵洗衣機的機會，指示所屬將其中1台洗衣機先放在他的辦公室庫房，並由駕駛兵將洗衣機託運寄送至他台南住處，侵占金額額不過7990元，一審判刑12年，陳錦倫詐領5600元，難道可以在東窗事發後歸還，這件事就可以船過水無痕嗎？

況且，詐領5600元差旅費只是黃國昌爆料內容的一部分，陳錦倫和林源泉還被指有濫用公帑送禮、利用補助計畫豢養樁腳及交上造假與P圖的劣質報告充數詐領補助款等情節，涉及金額龐大，差旅費只是小菜，黃國昌及陳琬惠都已爆料三、四個月了，陳建仁也承諾要清查，除了雜糧基金會查核確定的3筆差旅費，檢調一樣也沒查出來，檢調對得起自身職責嗎？

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