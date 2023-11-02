林郁方：吳釗燮把自己變成頭號戰狼

身兼國民黨國際部主任的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正日前表示，政府外交偏重於無邦交的美、日等國，對於邦交國較疏忽。外交部對此發新聞稿抨擊，「黃介正在未經查證且毫無事實根據下，基於自身政治立場所做出的不實臆測與政治語言，殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身份」。吳釗燮今天在立院繼續堅持，黃的說法是沒有事實根據的「膝蓋反應」，並反問：「你覺得枉具學者身分是一個攻擊嗎？殊為可笑是一個人身攻擊嗎？」

對此，過去長期待在立院外交國防委員會的前立委林郁方說，當今外交部的問題是，吳釗燮自己就是頭號戰狼，包括部長與部分駐外使節，對於駐在國的關心程度，遠不及對國內政治的關注。

林郁方說，我國現存13個邦交國，的確都是在國際政治上影響力不大的小國，也不是重要貿易夥伴，我方與其關係主要是提供資源援助，基本上也算慷慨；至於對台海安全局勢之類的國際大局，友邦們的確幫不上什麼大忙，所以資源投注必然不及美、日等大國，這是現實問題。然而外交部該做的是舉出例子，證明我方對友邦的援助與交流並未減少；發新聞稿罵對方「可笑」、「枉具學者身分」，部長還要公開說對方是「膝蓋反應」，絕對是反應過度。

林郁方說，任何學國際關係的人，入門就必須要讀外交學。世界各國的外交官，基本上也都服膺同樣的風範，就是維持耐心、優雅、風度，不出惡言，國家利益高於國內黨派之爭。日前中共部分外交官面對質疑者，悍然表現激烈回嗆之類言行，就引起各國側目，批評為「戰狼」。相較之下，吳釗燮的表現，堪稱頭號戰狼。進一步說，從部長以下，到謝長廷、謝志偉等駐外使節，表現的是熱中於參與國內政黨之爭，更高於在駐在國拓展關係。

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