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詐騙案逐年攀升 林右昌：已遏止台灣詐騙惡化

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
內政部長林右昌，在立法院內政委員會接受立委賴品妤詢問。圖／翻攝國會頻道
內政部長林右昌，在立法院內政委員會接受立委賴品妤詢問。圖／翻攝國會頻道

立法院內政委員會今天上午審查警政署、移民署、消防署等單位預算，不論黨派立委，都對詐騙案件攀升表達關心與憂慮，內政部長林右昌表示，近日世界各國的詐騙案件增加，更有惡化的情況，但台灣努力打詐，目前已經遏止詐騙惡化趨勢。

立委賴品妤指出，今年1到8月，台灣詐騙案件已經有兩萬三千多件，警方處理詐騙案，又有平常的業務，人力負擔是否足夠？林右昌表示，目前警方仍持續增補人力；至於詐騙案，目前警政單位以減少案件發生量，及減少民眾財產損失兩方向補強。

黃明昭說，到明年警界會缺額四千多人，但警方會以增加錄取方式，應可在三年後補足警力。

立委游毓蘭說，目前警政署努力做好打詐、識詐工作，但警察也承擔許多非必要工作，各警分局對學校的防詐宣導、媒體報導，警政署甚至制訂評比，造成基層龐大負擔與壓力，游毓蘭說很多防詐、識詐工作，必須由其他部會負責，不能什麼都推給警察，例如學校防詐，教育部就應該負起責任。

林右昌回應，目前已經與其他部會做好分工合作，包括教育部、法務部、金融管理機構，都有各自負責的範圍，只是詐騙案件要變成識詐教材，素材仍得由警察提供。

立委陳琬惠表示，詐騙案逐年上升，單憑警察人力難以負擔，法務部為因應詐騙案件的增加，就增聘檢察官助理；各部會都努力打詐，但她批評金管會、NCC、數位部，在打詐工作沒有效能。

林右昌表示，目前警方人力雖然短缺，但有教育部、法務部等友軍加入，現已遏止台灣詐騙惡化。

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