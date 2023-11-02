立院公報處員工下跪陳情 不滿主管飆髒話威脅考績打乙

立法院司法及法制委員會今天審查立法院預算，有一名自稱公報處的員工到場下跪陳情，聲稱自己在職場遭受言語霸凌。陳情書內容指出，因為近來國會頻道收視下滑等問題，立法院公報處長在10月31日怒罵承辦職員與科長，並且威脅考績打乙。

立法院司法及法制委員會今天審查「113年度中央政府總預算案」關於立法院主管收支部分等案，會前有一名自稱立法院公報處的員工到場下跪陳情，當場向立法院秘書長林志嘉遞交陳情書，立法院秘書處處長孔秉杰連忙上前攙扶其起身。

陳情人表示，公報處長把國會頻道承辦職員、科長叫進辦公室怒罵，當時不斷以情緒怒罵，訓斥大罵承辦人「X的」，整個辦公室的同仁都有聽到，最後更威脅年底考績打乙，使他承受不了壓力，所以在今天向林志嘉陳情，打算提出長官利用職權辱罵下屬等法律行動。

陳情人說明，國會頻道並非以收視為導向的頻道，公廣集團自106年起承接「國會頻道轉播」任務，至今即將邁入第7年，而國會頻道的主要任務，是把第一手的議事轉播影像傳送至全國各地，非以收視為導向。

林志嘉在接受立委答詢時表示，自己也是今天才得知這件事情，當場已經有答應當事人，會後會請該名員工來做溝通與了解，會議結束後就會處理，這個沒有問題，他本人會親自處理。

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