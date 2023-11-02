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影／環團盼無煤中火 眾參選人能解決就支持

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
中部反空污環團人士上午在立法院舉行記者會，希望四位總統候選人及中彰投雲四縣市立委參選人針對中部人最在意的無煤中火議題，能儘速解決。記者陳正興／攝影
中部反空污環團人士上午在立法院舉行記者會，希望四位總統候選人及中彰投雲四縣市立委參選人針對中部人最在意的無煤中火議題，能儘速解決。記者陳正興／攝影

中部環團喊出「選舉決戰中台灣，無煤中火贏總統、贏健康、贏地球」，上午在立法院舉行「選舉決戰中台灣，無煤中火贏總統、贏健康、贏地球」，環團人士提問藍眾參選人，台電規劃2035中火煤電退場，還要苦等12年，提前8-12年除役，為何做不到，四位總統參選人面對中部人最在意的無煤中火議題，都還在打高空。在這距2024總統選舉僅72天，中部反空污環團人士希望四位總統候選人及中彰投雲四縣市立委參選人針對中部人最在意的無煤中火議題，當苦民所苦，儘速解決。

中火 台電

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