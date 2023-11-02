影／環團盼無煤中火 眾參選人能解決就支持

藍白合議題搶盡媒體版面，民進黨賴清德成了最安靜的總統參選人，但日前他用童話白雪公主的哏來談藍白合，意外讓「魔鏡」成了熱門關鍵字，賴自以為幽默，反遭酸是趕盡殺絕白雪公主的壞皇后。 國民黨立委馬文君被指涉入國造潛艦洩密，綠營群起圍攻，儘管在民進黨立委趙天麟外遇陸女事件上翻了車，仍沒放過可能列民眾黨不分區立委的陸配徐春鶯，賴清德日前到新竹縣輔選竟說，徐一旦進入國會，可監督國政、審預算，也能接觸外交國防等機密文件，且若和馬文君合作，國家安全就危險。

2023-11-02 13:44