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陳琬惠：政院貪官繳回錢沒事 綠營自己人就沒關係？

聯合報／ 記者歐陽良盈劉宛琳／台北即時報導
台灣民眾黨立委陳琬惠今天舉辦「行政院官員貪污把錢繳回去就沒事 民進黨清廉勤政愛鄉土淪為大笑話」記者會。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨立委陳琬惠今天舉辦「行政院官員貪污把錢繳回去就沒事 民進黨清廉勤政愛鄉土淪為大笑話」記者會。記者許正宏／攝影

民眾黨立委陳琬惠7月踢爆，行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫任職雜糧發展基金會執行長任內詐取差旅費；今天再爆，事件曝光後，陳錦倫把貪汙的錢繳回去就安全下莊，要求行政院長陳建仁、民進黨主席賴清德出面說明。

陳琬惠指出，陳錦倫在雜糧基金會執行長任內，多次申報差旅費到農糧署中興辦公室，但農糧署訪客名單上根本沒有他，完全是不實申報，經她爆料後，經濟部查核報告也證實陳錦倫詐取差旅費的事實，至少有3筆出差違反程序。

陳琬惠表示，陳建仁今年7月在國會承諾會清查此事，結果等了3個多月，被證實貪汙的陳錦倫依舊穩坐行政院中部聯合服務中心副執行長之位；經濟部回函僅稱，已收回陳錦倫不實申報的差旅費。

陳琬惠質疑，行政院官員貪汙為什麼不用撤換，且不用究責，繳回虛報的費用即可過關？是否因為陳錦倫當過民進黨民代、首長、地方黨部主委，「是綠營自己人就沒關係？」痛批官官相護到這程度，實在離譜。

陳琬惠批，綠營權貴貪汙把錢繳回去就沒事，算哪門子清廉勤政愛鄉土？號稱要嚴明黨紀的賴清德應該表達立場，不要遇到自家人的醜事就閃躲，北檢也應立案調查，這麼明顯的事證，絕不能縱放貪官。

行政院發言人林子倫說，目前提到的案子，現在已在司法調查階段，行政院尊重也支持檢調單位儘速查明真相，勿枉勿縱，若有相關違法情事，行政院也將採取必要作為，絕不寬貸。

台灣民眾黨立委陳琬惠今天舉辦「行政院官員貪污把錢繳回去就沒事 民進黨清廉勤政愛鄉土淪為大笑話」記者會。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨立委陳琬惠今天舉辦「行政院官員貪污把錢繳回去就沒事 民進黨清廉勤政愛鄉土淪為大笑話」記者會。記者許正宏／攝影

陳琬惠 貪汙

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