影／港湖激戰 高嘉瑜籲：大局為重，勿分散票源

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攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
台北市第四選區立委選戰戰情激烈．民進黨立委高嘉瑜（圖）呼籲，基進黨參選人吳欣岱若為下次議員選舉，大可不必在這一次去破壞港湖地區泛綠陣營的團結，要以大局為重。記者陳正興／攝影
台北市第四選區立委選戰戰情激烈．民進黨立委高嘉瑜（圖）呼籲，基進黨參選人吳欣岱若為下次議員選舉，大可不必在這一次去破壞港湖地區泛綠陣營的團結，要以大局為重。記者陳正興／攝影

台北市第四選區（內湖區、南港區）立委選戰激烈，民進黨立委高嘉瑜上午呼籲台灣基進參選人吳欣岱若為下次議員選舉，大可不必在這一次去破壞港湖地區泛綠陣營的團結，要以大局為重，勿因個人因素，保送國民黨當選。高表示，藍營當選也不是支持者所樂見的，港湖地區更是2024民進黨能不能國會過半的關鍵，會努力守下這一席。

民進黨 內湖

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