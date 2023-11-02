影／政院官員虛報公帑繳回款項就沒事？立委要院長說明

台灣民眾黨立委陳琬惠今天舉辦「行政院官員貪污把錢繳回去就沒事 民進黨清廉勤政愛鄉土淪為大笑話」記者會，指出行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫，爆出在任職經濟部所屬的雜糧發展基金會執行長時，涉嫌虛報公帑，遭告發調查後，陳錦倫繳回不實申報的款項，竟然還能繼續擔任現職，陳琬惠痛批民進黨當局，這到底是哪門子的「清廉勤政愛鄉土」，呼籲行政院長陳建仁應出面講清楚，檢調應對詐領補助追究刑事責任。

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