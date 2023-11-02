快訊

華邦電看明年比旺宏樂觀 客戶拋開包袱並預見四大動能

以為故障不能擊發…龍潭改造手槍自轟「爆頭亡」 死者有黑幫背景

影／哈瑪斯高官放話：將「再三重覆」10月7日行動 直到摧毀以色列

友邦諾魯新總統上任 吳釗燮：邦交變更好

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
諾魯空拍照。法新社
諾魯空拍照。法新社

我太平洋友邦諾魯共和國選出新任總統，是否影響兩國邦交，外交部吳釗燮今天表示，從結果來看，兩國邦交關係變得更好。

諾魯共和國國會10月25日通過對前任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）不信任案，30日選出新任總統亞定（David Adeang）。

立法院外交國防委員會上午審查明年外交部預算，民進黨立委林靜儀質詢，諾魯新總統上任是否影響兩國邦交。吳釗燮說，對前諾魯總統昆洛斯所提出的不信任案，主要是國內因素造成，但國內因素也有可能牽扯到國際因素，譬如說中國大陸，不過我國駐諾魯大使館對事情的發展有百分之百掌握。

他指出，諾魯新政府出爐以後，發現新任總統也是台灣的好朋友，外交部長也是台灣的好朋友，甚至其他的內閣部會首長也都是台灣長期經營的好朋友，從最後的結果來看，對兩國的邦交關係是更好的。

諾魯 外交部 吳釗燮

延伸閱讀

外交部批學者「可笑」 吳釗燮：因為對方膝蓋反應

影／中國介入選舉 吳釗燮：外交部將向盟邦分享抵禦經驗

拜習會之際 蕭美琴回台參選影響台美外交？吳釗燮：沒有影響

台南男遭控恐嚇要滅吳釗燮全家 法官判無罪「原因曝光」

相關新聞

拜習會之際 蕭美琴回台參選影響台美外交？吳釗燮：沒有影響

我駐美代表蕭美琴是否與民進黨總統參選人賴清德搭檔參選，駐代表處若陣前換將，是否可能影響台美互動。外交部長吳釗燮表示，不會...

立院公報處員工稱遭職場霸凌 直衝會議室當場下跪陳情

立法院司法及法制委員會今天審查立法院預算，有一名自稱公報處的員工到場下跪陳情，聲稱自己在職場遭受言語霸凌，立法院秘書長林...

友邦諾魯新總統上任 吳釗燮：邦交變更好

我太平洋友邦諾魯共和國選出新任總統，是否影響兩國邦交，外交部長吳釗燮今天表示，從結果來看，兩國邦交關係變得更好。

外交部批學者「可笑」 吳釗燮：因為對方膝蓋反應

我太平洋友邦諾魯共和國近日選出新任總統，有媒體訪問學者，認為外交部疑情報失靈，被外交部用新聞稿反擊，稱該名學者「殊為可笑...

郭台銘連署站涉賄政院無評論 境外勢力介選請兩部會嚴查

距離明年大選剩下72天，近日政府查獲一些選舉賭盤，包括郭台銘連署站也被查出有涉賄情況，對於未來是否會加強選舉查賄。行政院...

影／中國介入選舉 吳釗燮：外交部將向盟邦分享抵禦經驗

立法院外交及國防委員會上午審查中央政府總預算案關於外交部主管收支機密及公開部分，邀請外交部長吳釗燮列席備答詢，會前接受媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。