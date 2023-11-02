友邦諾魯新總統上任 吳釗燮：邦交變更好

我太平洋友邦諾魯共和國選出新任總統，是否影響兩國邦交，外交部長吳釗燮今天表示，從結果來看，兩國邦交關係變得更好。

諾魯共和國國會10月25日通過對前任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）不信任案，30日選出新任總統亞定（David Adeang）。

立法院外交國防委員會上午審查明年外交部預算，民進黨立委林靜儀質詢，諾魯新總統上任是否影響兩國邦交。吳釗燮說，對前諾魯總統昆洛斯所提出的不信任案，主要是國內因素造成，但國內因素也有可能牽扯到國際因素，譬如說中國大陸，不過我國駐諾魯大使館對事情的發展有百分之百掌握。

他指出，諾魯新政府出爐以後，發現新任總統也是台灣的好朋友，外交部長也是台灣的好朋友，甚至其他的內閣部會首長也都是台灣長期經營的好朋友，從最後的結果來看，對兩國的邦交關係是更好的。

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