郭台銘連署站涉賄政院無評論 境外勢力介選請兩部會嚴查

距離明年大選剩下72天，近日政府查獲一些選舉賭盤，包括郭台銘連署站也被查出有涉賄情況，對於未來是否會加強選舉查賄。行政院發言人林子倫表示，對於相關個案，檢警都有著手偵辦，政府尊重相關的司法調查，對這些個案沒有特定的評論。

林子倫表示，台灣的民主選舉發展已經日漸成熟，政府近年來有嚴格查辦各地的賄選事件，近來更多的境外勢力試圖透過賭盤、假訊息介入選舉的情況層出不窮，行政院已請法務部、內政部進行情資蒐集及案件查辦。

林子倫也請國人特別注意，遇到相關的情況務必主動撥打檢舉專線，讓我國共同確保乾淨的選舉空間，維護台灣的選舉發展。

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