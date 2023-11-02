影／中國介入選舉 吳釗燮：外交部將向盟邦分享抵禦經驗

立法院外交及國防委員會上午審查中央政府總預算案關於外交部主管收支機密及公開部分，邀請外交部長吳釗燮列席備答詢，會前接受媒體記者聯訪，針對中國大陸介入台灣選舉，吳釗燮表示：外交部將配合相關單位進行必要措施，而中國大陸介選不只是針對台灣，有許多國家也會遭複合式的攻擊，台灣已經累積不少這方面的經驗，外交部將會與其他國家分享這方面的經驗。 立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長吳釗燮（圖）列席備答詢，會前接受媒體記者聯訪，針對中國大陸介選表示：外交部將配合相關單位進行必要措施，台灣已經累積不少這方面的經驗，將會與其他國家分享這方面的經驗。記者許正宏／攝影

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