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拜習會之際 蕭美琴回台參選影響台美外交？吳釗燮：沒有影響

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮。圖／本報資料照片
外交部長吳釗燮。圖／本報資料照片

我駐美代表蕭美琴是否與民進黨總統參選人賴清德搭檔參選，駐代表處若陣前換將，是否可能影響台美互動。外交部長吳釗燮表示，不會有影響。

立法院外交國防委員會上午審查明年外交部預算，吳釗燮是在答覆國民黨立委陳以信質詢時，作了以上表示。陳以信說，美國在臺協會主席羅森伯格訪台，吳釗燮是否曾與她討論蕭美琴可能回台參選，以及未來駐美代表的可能人選。吳釗燮說，他確與羅森伯格私下見面，但完全沒有談及蕭美琴可能回來台灣參選。

陳以信表示，吳釗燮這樣的說法，是不是指蕭美琴沒有回台參選的可能。吳釗燮回答，他沒有說完全沒有那個可能，而是他與羅森伯格沒有談到相關議題。至於蕭美琴有沒有回台參選的打算，吳釗燮說，他不在賴清德競選辦公室任職，並不知情。

吳昭燮指出，如果他是陳以信，可能會比較關心侯友宜是否要擔任民眾黨總統參選人柯文哲的副手，侯友宜曾說他並不排斥。

陳以信說，亞太經合會經濟領袖會議11月15日至17日在美國舊金山舉行，美中雙方將有拜習會，蕭美琴若在那個時間點回台，有可能衝擊台美互動，吳釗燮難道沒有想過備用人選？吳釗燮表示，台美有非常制度化的溝通管道，就算蕭美琴回台，也不會影響。

對於外傳蕭美琴回台參選，駐法代表吳志中回國接任外交部長，吳釗燮赴美擔任駐美代表，吳釗燮否認這個傳聞，他說，完全沒有這件事情。

吳釗燮 蕭美琴 陳以信 台美關係

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