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立院公報處員工稱遭職場霸凌 直衝會議室當場下跪陳情
立法院司法及法制委員會今天審查立法院預算，有一名自稱公報處的員工到場下跪陳情，聲稱自己在職場遭受言語霸凌，立法院秘書長林志嘉在接受立委答詢時表示，他本人會親自處理，今天就會處理，這個沒有問題。
立法院司法及法制委員會今天審查「113年度中央政府總預算案」關於立法院主管收支部分等案，會前有一名自稱公報處的員工到場下跪陳情，當場向林志嘉遞交陳情書，立法院秘書處處長孔秉杰連忙上前攙扶其起身。
國民黨立委謝衣鳯質詢時詢問，今天上午有一位公報處的職員，會前來到委員會陳情，為何有這樣的事情發生。林志嘉表示，他也是稍早才得知這件事情，自己已經有答應當事人，會後會請他來做溝通與了解，今天會後就會處理，這個沒有問題。
國民黨立委吳怡玎質詢時則說，今天有立法院的同仁前來陳情，希望國會要當所有公務機關的表率，而公務機關可以作為所有企業的表率，立法院要好好處理，希望類似這樣的事情可以越來越少。
吳怡玎認為，此事不只影響該名員工，而是整個辦公室的人，還有他們的工作效率，林志嘉則說，「我們的看法跟你一致，所以我會親自處理。」
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