中美洲銀行資助獨裁政權 我國是最大持股國、募資中心

中美洲銀行（BCIE）是中美洲國際開發銀行，我國不只是最大的持股成員國，更是中美洲銀行最大的募資中心，公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌今天說，中美洲銀行資助獨裁政權，導致多國人權遭到迫害，台灣參與中美洲銀行固然有其外交意義，但是不該只是傻傻把錢往外搬。

國際透明組織會籍認證委員葛傳宇則說，台灣先前被退出中美洲議會，現在想盡辦法留在中美洲銀行，然而中美洲銀行的綽號是「獨裁者的金主」，台灣卻是該組織的最大投資方，變成「存好心、辦壞事」，國際形象恐怕將會跟著沉淪。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會下午舉行記者會，黃國昌說明，國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）自2022年啟動對中美洲銀行的深入調查，亞洲國家包括台灣和韓國皆有參與，而吹哨者保護協會是2023年1月正式加入調查計畫。

黃國昌指出，台灣在中美洲銀行扮演舉足輕重的角色，不只是最大的持股成員國，目前在中美洲銀行擁有的股份已經高達新台幣237億元，更是中美洲銀行最大的募資中心，總計在台灣資本市場募資超過30億美元，而外交部國和會也透過計畫和中美洲銀行合作提供援助，金額超過2億美元。

黃國昌表示，台灣的國際處境艱難，中美洲銀行作為台灣唯一以正式國名「中華民國」加入的國際組織，維持會員地位對我國外交關係固然重要，但是在國際社會對中美洲銀行的批判，不代表台灣就能置身事外。

黃國昌說，根據OCCRP的調查顯示，中美洲銀行長期資助獨裁者，根本與協助窮苦人民和社區、進行基礎建設，還有改善人民生活等設立目的背道而馳，更導致當地獨裁政權迫害人權，甚至有環保、人權人士遭到暗殺，與其背後金援皆有密切關係。

黃國昌指出，美國外交政策智庫（CSIS）今年2月發表聲明，強力譴責中美洲銀行長期資助尼加拉瓜的奧蒂嘉（Daniel Ortega）政權，導致當地人權狀況糟糕，台灣作為最大持股會員國及最重要的募資國家，必須正視問題，應該提高中美洲銀行在經營管理、援助貸款的透明度，並且符合中美洲銀行的設立宗旨，不可再成為獨裁政權的金庫。

黃國昌強調，台灣參與中美洲銀行，固然有重要的外交意義，但是不該只是傻傻把錢往外搬，中美洲銀行的支出、資金管理與放款，究竟是否符合設立宗旨，還是放任政商權貴胡搞瞎搞，這是我國做為會員國的重要責任，應該要積極參與中美洲銀行改革。

葛傳宇表示，台灣長期被雙邊援助綁架，既無效率也不清楚經費去向，然而無論是國民黨、民進黨執政，政府皆透過國有銀行進行政策性貸款，放款給邦交國，藉此規避立法院監督，看起來是商業借貸，實際上則是外交部擔任保證人，沒有監督恐會造成浪費。

台灣透明組織理事陳俊明則說，台灣在中美洲銀行中貢獻諸多實質金援，但是回報卻不如預期，例如我國與宏都拉斯、薩爾瓦多、哥斯大黎加、尼加拉瓜等國已經沒有正式外交關係，相關團體應該進一步協力，而且公民要意識覺醒，多加關注此類議題。

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