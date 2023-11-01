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國民黨再開鍘！助郭台銘連署 范成連遭開除、沈智慧停權3年

聯合報／ 記者王寓中／台北即時報導
國民黨下午召開考紀委員會，再度祭出黨紀重懲協助郭台銘連署的兩位中常委。記者許正宏／攝影
國民黨下午召開考紀委員會，再度祭出黨紀重懲協助郭台銘連署的兩位中常委。記者許正宏／攝影

鴻海創辦人郭台銘今天下午送參選總統連署書到台北市選委會，國民黨下午召開考紀委員會，再度祭出黨紀重懲協助郭台銘連署的兩位中常委。遭停權的前中常委范成連因涉入郭台銘連署賄選案被法院羈押，考紀會決議處以開除黨籍的最嚴厲處分。

另外，現任中常委沈智慧遭檢舉協助郭台銘連署，因事證明確，考紀委員會予以停權3年的黨紀處分。

據轉述，沈智慧被檢舉的事證明確，包括用自己的公司作為郭台銘的連署站，不但叫員工要幫忙連署，還設績效評比，而沈自己與郭簽的合作契約書也被掌握送到黨中央。

國民黨前中常委范成連（紫衣者）陪同郭台銘跑行程。記者黃羿馨／攝影
國民黨前中常委范成連（紫衣者）陪同郭台銘跑行程。記者黃羿馨／攝影

國民黨中常委沈智慧。記者邱德祥／攝影
國民黨中常委沈智慧。記者邱德祥／攝影

郭台銘 沈智慧 國民黨

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