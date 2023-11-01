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李克強過世 大陸台商處境生變？許舒博：大陸需要台商

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
商總理事長許舒博。記者林宸誼／攝影
商總理事長許舒博。記者林宸誼／攝影

大陸前國務院總理李克強因病去世，外界憂慮大陸對於台商的態度轉變，商總理事長許舒博則認為，大陸是很大的市場，但市場無法振興，外商投資才會放緩，因此大陸現在需要台商去支撐大陸投資，讓投資來支撐就業，惠台政策一定會再推出，不會去找台商麻煩。

日前傳出ECFA（兩岸經濟合作架構協議）可能中斷，許舒博認為，不至於全面取消，但逐項檢討可能會有部分產業受到影響。但他說，大陸今年經濟要有很大幅度的成長很困難，可能要到明年下半年才有可能，市場萎縮、年輕人失業率居高不下，因此大陸急需外資投資，貿然取消ECFA對大陸也是不利的。

許舒博強調，兩岸問題是台灣未來領導人一定要面對的問題，不是自己關起門來講就好，必須明白講出來要帶領台灣走向何方，減緩兩岸人民的憂慮，「如果當選總統，還是增加台灣人民憂慮，那你不能來當這總統。」

台商 ECFA 許舒博 李克強

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