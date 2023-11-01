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送件連署書前開口了 郭台銘：數字超出目標 人心思變

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘。本報資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘。本報資料照片

鴻海創辦人郭台銘今下午將到台北市選委會送件連署書，郭台銘今在石牌連署站時受訪表示，藉由連署看到台灣真實面貌，台北市的連署數字超出原本目標，就是人心思變，明天還有一天（指交件截止日），希望連署能越高，也代表責任及支持者要求越大，他會更努力。

被問到昨晚民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜會面，郭台銘則表示，他專注做自己的事，沒連署完之前，對其他議題都不要分心，盡自己力量做到最好，再告訴支持者下一步怎麼走。

郭台銘指出，一件事情沒完全做完之前，他不會做任何預測、不會做任何誇大，這是他做事業時就告訴自己的事，台灣現應該是他一個人連署、只有他一個人在選舉，初生之犢不怕虎，「我們是小牛」，不怕老虎吃掉。

郭台銘強調，這段期間他握了幾十萬雙手、拍了幾萬張照片，抱過許多喜愛的小孩，見過聽過很多人對生活感受，這都是辦公廳看不到的台灣真實面貌，也是他難得吸收養分的過程，透過連署也感謝能看到台灣實踐民主真諦，大家都有支持他的表態。

郭台銘 國民黨 北市

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