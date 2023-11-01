母遭爆替郭掛布條 羅廷瑋反控民進黨自導自演

國民黨台中市第六選區立委參選人羅廷瑋的母親遭爆協助郭台銘助選人員掛布條，羅遭控雙邊押寶。羅廷瑋今質疑民進黨自導自演，已提供相關證據與當日監視器畫面，給警方追查。民進黨立委參選人江肇國則回擊，請羅議員敢做敢當，不該為了選舉利用媽媽，並說清楚當天羅議員阻擋民進黨民代助理進活動中心目的為何？不要再牽拖民進黨。

羅廷瑋的母親遭爆料出現在郭台銘連署站，協助站點運作與說明會布置，羅母與站點工作人員不停地交談、互動自然。還有民眾爆料指郭台銘在台中向上市場的連署站外，不時能看到羅廷瑋的助理向參與連署的民眾拜票，質疑羅廷瑋雙邊壓寶。

羅廷瑋表示，母親10月17日到南區工學里活動中心擔任疫苗施打志工，撞見身穿郭台銘選務背心的人士想懸掛「郭台銘參選說明會」的紅布條在門口，母親向前說明此為疫苗施打活動，不方便懸掛，同時作勢拉布條撤下，此舉竟遭惡意曲解成舉辦郭辦說明會，還惡意中傷說母親與站點工作人員「不停地交談、互動自然」，此次惡意操作由誰所為？

羅今也公開監視器畫面，他說，母親長期在地方擔任志工，當天到場服務年邁長輩打疫苗，由監視器畫面可見江肇國助理與郭台銘志工對話、指揮、拍攝照片，短短幾秒紅布條就拆下來，且當天舉辦什麼活動一查就知道，怎麼可能疫苗施打變說明會。

羅說，民進黨日前錯誤指控他棄養父親，結果緊急下架文章，現又見江肇國助理疑似協助郭台銘志工懸掛布條，造謠母親在為郭台銘舉辦說明會，江肇國應出面說明原委，是否江就是抹黑造謠的幕後黑手？

江肇國抨擊，這張照片在各群組流傳已久，照片中除羅母以外，旁邊的連署負責人還是羅議員辦公室的前主任，怎會牽扯民進黨。他也提到，地方早有羅議員暗中幫助郭台銘連署的傳聞，如今出現這張照片，羅議員有沒有像其他縣市傳出酬庸情形，羅需要說清楚。

江說，羅議員的團隊當天不止懸掛布條，其家人還擋住所有民進黨多位助理不給進入活動中心，只有羅議員本人可進去。「究竟裡面有沒有施打疫苗以外的行為？甚至其他可能涉及違法的事？大概只有羅議員才知道。」

江直言，媽媽總是為了小孩好，但羅議員不該為了選舉，利用媽媽去做各陣營蹭聲量的行為，甚至還用媽媽的眼淚為自己的行為開脫。況且如果國民黨議員真的幫郭台銘連署，那侯友宜、朱立倫才是最受委屈的人，不用牽拖民進黨身上。 國民黨台中市第六選區立委參選人羅廷瑋今公開當天監視器畫面，質疑民進黨自導自演。圖／羅廷瑋提供

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