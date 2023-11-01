消促會：政院版公務人員協會法背離基層，退回惡法
消防員工作權益促進協會、台灣警察工作權益推動協會、台灣書記官工作權益促進會上午舉行記者會表示行政院通過《公務人員協會法》修法草案，宣稱將適度回應基層組織工會需求，然而基層公部門團體主張，這是欺騙社會大眾的說法，請不要為基層代言！基層團體數次於考試院諮詢會議、公聽會、記者會、聲明方式，數次表態《協會法》修法缺乏完整勞動三權，是既背離基層需求又耗費國家資源的修法。
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