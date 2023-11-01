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經民連：台企聯機票動員介選，應查有無賄選之虞

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台灣經濟民主連合（經民連）上午舉行「台企聯機票動員介選，十家航空聯合行為違法」記者會，在台企聯的「台胞返鄉團購機票」方案疑似違反公交法，要求公平交易委員會及檢調機關，務必調查該等行為有無違反《公平交易法》有關聯合行為規定，並查明有無涉嫌賄選之情形。記者曾吉松／攝影
台灣經濟民主連合（經民連）上午舉行「台企聯機票動員介選，十家航空聯合行為違法」記者會，在台企聯的「台胞返鄉團購機票」方案疑似違反公交法，要求公平交易委員會及檢調機關，務必調查該等行為有無違反《公平交易法》有關聯合行為規定，並查明有無涉嫌賄選之情形。記者曾吉松／攝影

「台企聯機票動員介選，十家航空聯合行為違法」，台灣經濟民主連合（經民連）上午舉行記者會指出，在台企聯的策動下，經營台海雙邊航運、本應屬競爭關係的十家中國航空公司，近日卻很有「默契」地共同推出2024年「台胞返鄉團購機票」方案。根據此方案，台商台幹若於大選投票日前返台將有機票優惠，並可搭配購買返台投票回中國後，再於春節前二次返台的優惠機票，此一行為已涉嫌違反《公平交易法》第十四條企業非經公平會許可不得為聯合行為之規定，嚴重影響市場競爭秩序，而其偏離市場行情之機票價差，更已遠遠超過法務部的查緝賄選門檻。

台灣經濟民主連合（經民連）上午指出，台企聯就是統戰組織，目的是「維護中國國家的統一和利益」。經民連呼籲長榮、華航等航空公司切勿違法跟進該方案；並同時要求公平交易委員會及檢調機關，務必調查該等行為有無違反《公平交易法》有關聯合行為規定，並查明有無涉嫌賄選之情形，以維護市場交易秩序並防止中國介入台灣選舉。

機票 賄選

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