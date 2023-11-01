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傳列不分區爭立法院長 朱立倫：惡意放話 別關說或施壓

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今出席中國國民黨建黨129周年黨慶台北市黨部慶祝活動，被詢及是否將自己放進不分區名單，爭取立法院長，朱回應，表示這是非常惡意的放話，大家放棄找他關說或施壓的念頭。記者屈彥辰／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今出席中國國民黨建黨129周年黨慶台北市黨部慶祝活動，被詢及是否將自己放進不分區名單，爭取立法院長，朱回應，表示這是非常惡意的放話，大家放棄找他關說或施壓的念頭。記者屈彥辰／攝影

國民黨主席朱立倫今出席中國國民黨建黨129周年黨慶台北市黨部慶祝活動，被詢及是否將自己放進不分區名單，爭取立法院長，朱回應，表示這是非常惡意的放話，大家放棄找他關說或施壓的念頭。

關於傳出可能將自己放入不分區名單，朱立倫說，這是非常惡意的放話，他不要再用四個字無私無我，應該說他早就放下，他只為台灣好，為國民黨好，過程他會盡最大努力讓國民黨好，國民黨總統參選人侯友宜跟民眾黨總統參選人柯文哲都聽過很多次了。

朱立倫提到，大家拭目以待，不分區名單對黨有加分，每一位都很重要，不用找他關說或施壓，沒有任何政治交換或勾結，想都不要想，都要經過社會考驗，這是他嚴格的標準，大家放棄找他關說或施壓的念頭。

國民黨 朱立倫 關說

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