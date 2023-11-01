【即時短評】藍白能否共推總統，比的不是方案而是氣長

藍白合「朱柯會」無法討論的「共推總統候選人」議題，終於在昨晚的「朱侯柯密會」中談到了。不過，在侯友宜仍堅持不要「全民調」，柯陣營不要開放式民主初選，柯文哲要求國民黨「若不提方案就不用見」了的情況下，又宣告觸礁。這個藍白合的重中之重，看似比的是藍白方案的優劣，但實際上，比的是藍白誰「氣長」，也就是誰更在意「共推總統候選人」。

從10月14日首次藍白幕僚會後，藍白之間就為了到底要用什麼方式整合爭論不休。藍白爭議的焦點，主要在國民黨提出的「開放式民主初選」和民眾黨的「全民調」大相逕庭，以及侯友宜希望「侯柯兩人同列選票上」，但柯文哲卻主張「輸的一方推薦副手」，也有歧異。

而後在各自放話下，雙方的主張都各自退讓。國民黨同意「開放式民主初選、民調各占一半」，柯文哲則對「柯侯共列在選票上」鬆口。不過，對於最關鍵的「最強候選人」產生機制問題，雙方仍是各說各話。侯陣營不要全民調，而柯陣營不要開放式民主初選。而隨著時間推移，才有了「進入政黨協商階段」、「兩個方案都不存在」的說法。

對於藍白是否要共同推出總統候選人，顯然已經到了必須決定的階段。因為如果合不成，兩黨都必須有備案，甚至會牽動不分區立委的布局。國民黨的策略很清楚，就是看準雖然各自參選當選，賴清德的勝算比較高，但民眾黨畢竟是小黨，如果此次選戰不能拿出好成績，未來4年如何不被泡沫化，將是重大挑戰，因此認定最後會讓步的，一定是柯文哲。

這樣的判斷，對柯文哲和民眾黨來說有一定的準確度；然而在藍綠的角度，民眾黨雖是小黨，但同時也是戰術更加靈活的一方。也就是說，柯文哲「可能」對「共推總統候選人」有比較高的需求，因為民眾黨亟需行政資源協助其壯大，但同樣的，如果合不成，民眾黨也可以有其他「備案」。柯文哲迄今仍維持和郭台銘的聯繫，以及從不跟進國民黨「下架民進黨」口號，就是其「備案」的證明。如果藍白合不成，柯文哲可以選擇和郭台銘合作，甚至可以在選後選擇和民進黨合作。

所以表面上看，柯侯和藍白比的是「誰的方案能被對方接受」，實際上，比的卻是「誰比較在意合作所以讓步」。如果最終藍白合共推總統真的破局，不是因為誰已經做好了「各自參選的勝選準備」，而是誰對自己「敗選後的備選方案」比較有自信罷了。

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