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民眾黨有意列陸配不分區 顧立雄：有義務查證與中關係

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國安會秘書長顧立雄到立法院備詢受訪時表示，任何政黨要提名候選人，都應該有義務跟責任進行查證、揭露與中國關係，這是責任政治問題。記者曾吉松／攝影
國安會秘書長顧立雄到立法院備詢受訪時表示，任何政黨要提名候選人，都應該有義務跟責任進行查證、揭露與中國關係，這是責任政治問題。記者曾吉松／攝影

民眾黨有意將陸配徐春鶯列入不分區名單，而徐過去長期與統戰單位互動，還被質疑有雙重國籍疑慮，徐日前發聲明已放棄「大陸戶籍」，但並未提到「國籍」。國安會秘書長顧立雄上午到立法院備詢受訪時表示，任何政黨要提名候選人，都應該有義務跟責任進行查證、揭露與中國關係，這是責任政治問題。

國籍 國安會 徐春鶯 民眾黨 顧立雄

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