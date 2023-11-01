咖啡店開直播聊寵物身後事 黃柏霖籲中央鬆綁法規

國內犬、貓登記數量在去年底已達222萬隻，但現行寵物身後事的相關規範，尚未有結論，讓民間業者無所適從。國民黨籍高雄市立委參選人黃柏霖昨晚在寵物咖啡店開直播，提出應透過修訂中央母法，才能符合現況需求，創造多贏局面。

黃柏霖與台灣省寵物商業同業公會聯合會理事長許宏吉、秘書長侯亞寧，在寵物咖啡店開直播暢聊寵物大小事。黃柏霖表示，農業部今年7月11日公告修正「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，規定從事寵物生命紀念業需必備四要件：空間至少66平方公尺、不斷電冷藏冷凍設施、骨灰再處理研磨設備、寵物專用並符合空汙標準的火化爐。

黃柏霖說，高雄市議會10月26日舉辦「高雄市寵物生命紀念自治條例」公聽會，他發現寵物殯葬禮儀業者面臨合法化的困境，有部分業者擁有火化設備，但用地不符分區使用及2025年的國土計劃問題，也有許多業者無火化設備，只能進行生命關懷與儀式。

黃柏霖認為「寵物生命紀念業」應細分為「生命設施」與「生命關懷」兩大項，並可個別取得合法證照營業。寵物火化爐問題，因土地取得不易及鄰避設施的條件，可討論公辦民營或以BOT的方式運營。

許宏吉說，實例上有不少寵物在失能或上了年紀，被飼主拋棄的案例，進而造成流浪貓狗增加，對整體環境都不是好事情。侯亞寧認為，現代人飼養寵物不只陪伴功能，有許多人將寵物當作家人，在身後事都會隆重舉辦，給予寵物尊重對待地走完最後一哩路。 國民黨籍高雄市立委參選人黃柏霖（左一）表示未來有幸當選立法委員，會讓寵物殯葬相關法條更符合現況運行。記者王勇超／翻攝

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