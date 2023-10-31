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歐洲議會組團訪台 蔡總統明接見討論因應錯假訊息
歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）率團訪問台灣，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天下午於總統府接見訪問團，將就我國政經情勢、民主實踐及因應錯假訊息等議題進行交流。
林聿禪表示，柯契夫曾多次訪台，這次是在2017年來訪後，再度訪問台灣，訪團成員尚包括歐洲議會議員施依凡（Ivan Štefanec）及羅培斯（Leopoldo López Gil），三位議員分別來自保加利亞、斯洛伐克、以及西班牙，皆為歐洲議會友台小組的核心成員，更是台灣在歐洲的堅定友人。
林聿禪指出，歐洲議會已連續三年籌組正式訪問團來台，而柯契夫此行也是歐洲議會今年度第三個來台的訪問團，充分展現歐洲議會與歐盟國家對台灣的重視。
林聿禪表示，期盼透過此次交流，讓台灣與歐洲各國間的互動網絡更為緊密，在既有的良好基礎上，構建更完善、更具韌性的民主供應鏈，持續深化台歐盟雙邊情誼與合作關係。
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