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疾管署教學看台南登革熱病例數 她酸：原來還要有祕技
台南繼2015年登革熱肆虐，今年病例數已突破1萬7000例，國民黨台北市大同士林立委參選人游淑慧日前在臉書指出，她查登革熱數據時，疾管署的官方網站病例數，獨缺台南市；疾管署推測可能是手機內建預設值無法完全顯示標籤，才讓使用者誤解。游淑慧今反酸「原來是我手機螢幕不夠大」，還要有祕技才能看到完整訊息。
游淑慧說，疾管署特別花了3分鐘半教大家，要怎麼看到台南登革熱數字。原來官網打開後，還要有祕技才能看到完整訊息。原來是因為她的手機螢幕不夠大，不夠顯示太長的數字。
游淑慧指出，有限的版面，程式設計的方式，更應該顯示嚴重疫情的縣市狀況，而不是個位數的宜蘭和苗栗？0個案的連江和金門；這麼複雜才能看到正確且完整的資訊，為何不一開始就在官網特別教學「教你如何看完整縣市病例數」不管如何，謝謝疾管署的教學。
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