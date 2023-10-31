曝讀蔣中正日記感想 陳儀深：社會不該停留在0分或100分兩極化立場

國史館今天舉行蔣中正總統日記（1948至1954年）的新書發表，館長陳儀深說，自己看了日記的感想是，有功說功、有過說過，社會不該停留在「零分或一百分」的兩極化立場。總統府秘書長林佳龍則說，總統的歷史定位應由人民決定，但政府有責任讓人民能充分瞭解歷史。

陳儀深表示，關於兩位蔣總統日記的所有權歸屬，先前法院判決是他們總統任內的日記應該歸國史館，但總統任期之外就不在內，所幸擁有日記所有權的家屬們願意配合，才能讓全數日記都回到國史館。所以對於蔣家家屬們，必須致敬與致謝。

他表示，運回台灣的日記共有59箱，國史館目前正逐件檢視，進行編目、修復。這次蔣中正日記能夠這麼快出版，是因為前館長呂芳上主持的民國歷史文化學社早有準備，多年前開始就邀集學者進行註釋等工作，因此國史館便授權由其出版。至於蔣經國總統的日記，將由國史館自行出版，今年底將發表第一批，時間是1970至1979年。

陳儀深說，自己對蔣中正日記的感想，是「有功說功，有過說過」，社會不要停留在零分與一百分。他舉例表示自己印象深刻的一段是，1958年爆發八二三砲戰，但8月21至23日，蔣與杜勒斯連續三天會談，發表聯合宣言，接下來蔣就帶著孫子去日月潭度假。這顯示，雖然美方不支持反攻大陸，但確實願意協助保衛台灣，他才能帶著孫子去度假。

10月31日是蔣中正總統冥誕，這一天發表蔣中正日記，陳儀深顯然擔心被做文章，特別強調無須刻意迴避。他也表示，國史館近年來也出版多本戒嚴時期案件彙編，可看到當初特務線民無所不在，辦案方法也多有不公。他接著表示，蔡總統推動轉型正義，是帶著和解去進行，中正紀念堂轉型也是如此，不只是總統一人之事，需要藍綠雙方中道力量投入，也許可看做一種社會和解進步的表徵。

林佳龍說，蔣中正日記出版，是台灣與中華民國歷史上一件大事。蔣先生1926年擔任國民革命軍總司令，就成為全國領袖。這次出版範圍是1948到1954年，包括蔣當選行憲第一任總統，1954中美協防條約生效，台灣轉危為安，正好是從中國大陸到台灣的歷史轉折。蔣中正總統是統治台灣最久的領導人，對台灣與東亞影響都深遠。他過去曾被黨國體制塑造為民族救星、世界偉人，如今對他的功過得失，社會仍充滿高度差異的詮釋，離蓋棺論定還有好一段時間，但也不需要任何人來獨斷評價。

林佳龍說，蔣中正的統治帶給台灣安全穩定與發展，但情治機關白色恐怖帶來的傷痕也沒有全部平復。轉型正義最重要是釐清當時責任，讓歷史輪廓更清晰，沒有真相沒有共識，就沒有沒有寬恕與和解。如今出版日記，對於蔣在歷史上的功與過，可以用他最真實的內心世界來回答。政府尊重每一位國民的立場與看法，也捍衛每個人表達意見的自由

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