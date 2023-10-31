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侯友宜：戰爭發生台灣沒有第二線 飛彈直擊本土

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（右二）赴宜蘭，宜蘭縣長林姿妙（右三）、立委參選人黃琤婷（右一）等人陪同。記者陳敬丰／攝影
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（右二）赴宜蘭，宜蘭縣長林姿妙（右三）、立委參選人黃琤婷（右一）等人陪同。記者陳敬丰／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天赴宜蘭與農民座談，談到台灣的國際處境，直言「台灣是世界上最危險的地方之一」，若戰爭發生，絕對沒有第一線、第二線的區別，飛彈打過來就會落在本土；他已經老了，但下一代會面對戰爭或和平，將由2024大選的結果決定。

侯友宜表示，這幾年海峽兩岸戰機一台一台飛來飛去，不小心擦槍走火，可能就會發生戰爭。戰爭有多慘烈？看看以巴戰爭，以色列做了多嚴密的部屬、備戰，「鐵球攔截飛彈」，一打起來，數千人死亡、數萬人受傷；更何況台灣是一座小島，大陸的飛彈打來，會直接攻擊本土。

侯友宜指出，國際媒體都認證海峽兩岸是世界上最危險的地方之一，美國總統拜登最近核定3個國家列為軍事援助對象，一個是烏克蘭，一個是以色列，剩下一個就是台灣，前二者現在都在戰火之中，足見台灣處境之危險；民進黨政府卻不肯與人民好好說明，許多人根本沒意識到這件事。

警察出身的侯友宜，提到過去的經歷，打過無數槍戰，「慶記」（閩南語：子彈）從眼前飛過，從來沒怕死過。他不覺得自己有多厲害，每場生死交關的時候，都有身邊的警察兄弟支持；抱持著樣的心情，互相保護彼此的生命，團隊就能獲得成功。

侯友宜說，2024台灣人應該要選出能與對岸對話的總統。海峽兩岸有許多共通點，他以中午要到頭城外澳接天宮主祀的玄天上帝為例，就是大陸傳來的信仰，媽祖也是大陸傳來的神明；宗教與文化都能相通，為什麼不能談呢？民進黨卻反而處處歧視，比如外籍配偶政策，幾乎所有外籍配偶都只要4年就能取得國民身分，陸配卻要6年。

侯友宜（右二）表示，若戰爭爆發，台灣沒有第一線、第二線，飛彈打過來就是直擊本土。記者陳敬丰／攝影
侯友宜（右二）表示，若戰爭爆發，台灣沒有第一線、第二線，飛彈打過來就是直擊本土。記者陳敬丰／攝影
侯友宜到宜蘭第一站先至宜蘭市農會，與農民座談。記者陳敬丰／攝影
侯友宜到宜蘭第一站先至宜蘭市農會，與農民座談。記者陳敬丰／攝影

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