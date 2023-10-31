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物價漲翻拿立委身材開玩笑 朱澤民：若觀感不好願意道歉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長陳建仁（右）與主計總處主計長朱澤民（左）今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長陳建仁（右）與主計總處主計長朱澤民（左）今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

國民黨立委羅明才昨天指出，現在的便當滷蛋從一顆變成半顆，就連排骨也愈來愈薄，主計長朱澤民說，「所以委員的身材可以保持這麼苗條」。朱澤民今天在立法院答詢時表示，如果造成觀感不好，自己願意道歉。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時指出，羅明才昨天在財政委員會質詢時有提到，現在的滷蛋一顆變半顆，就連排骨也越來越薄，結果朱澤民拿他的身材開玩笑，社會輿論不能接受。

王鴻薇表示，有關物價的問題跟通貨膨脹，社會大眾都非常關切，很多人每天都要面對物價問題，但是朱澤民又出現失言的狀況，詢問其是否願意針對失言風波，公開在立法院的會議道歉。

朱澤民說明，他昨天跟羅明才搭同一部電梯，當時對方說現在瘦了，所以就問了那個問題，但是如果有造成誤解、社會觀感不好，自己願意道歉，但是他的用意並非如此。

朱澤民 立法院 羅明才 王鴻薇

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