接見北加州僑社 蔡總統：敬佩大家拓展外交空間

蔡英文總統今天接見「美國北加州傳統僑社回國訪問團」，她肯定各僑社協助僑胞朋友融入主流社會，也是台美之間重要的橋梁，促進雙方更多的合作交流。她並表示，當大家在海外打拚，政府也持續努力，讓國家的發展可以更好。未來台灣會和美國在各領域繼續深化夥伴關係，請僑胞朋友們給予最大的支持。

蔡總統致詞時表示，很高興在疫情後，僑胞朋友們回台訪問，而且這次是擴大聯合組團。訪問團中有來自北加州舊金山、沙加緬度、市作頓及屋崙四大重要僑區的代表們，她要代表在台灣的所有國民，表達最誠摯的歡迎。

蔡總統說，每一次與僑胞朋友見面，她都覺得十分敬佩，因為大家不僅在海外事業有成，也積極投入社會公益，拓展外交空間。像是各個僑社在美國，除了協助僑胞朋友融入主流社會，也是台美之間重要的橋梁，促進雙方更多的合作交流。

蔡總統提到，尤其這幾年來，全球面對疫情、俄烏戰爭種種的挑戰，台灣能夠在變動的局勢中，持續站穩腳步，獲得來自美國等民主國家的肯定和支持。這是不分海內外的國人同胞共同努力的成果，她也要感謝大家長期以來的付出。

蔡總統表示，當大家在海外打拚，政府也持續努力，讓國家的發展可以更好。除了推動「5+2產業創新」、「六大核心戰略產業」，也延長「投資台灣三大方案」到2024年。相信大家從不同的報導，都看到台灣這幾年的投資非常多，讓經濟整體規模擴大，GDP從2016年17.5兆元，到今年預估會到23兆元，經濟擴張相當明顯。要讓台灣有更強的產業競爭力，也有更優質的投資環境，可以因應疫後時代的挑戰。

蔡總統指出，為了提升台灣的經濟實力，相信大家都注意到，這幾年來，台灣和美國持續透過「經濟繁榮夥伴對話」深化經貿合作，今年6月「台美21世紀貿易倡議」也已經簽署首批協定，讓雙邊經貿關係邁向新的里程碑。未來會和美國在各領域持續深化夥伴關係，她也要拜託僑胞朋友們給予最大的支持。

蔡總統提到，這次訪問團回國，除了台北，也將參訪5個縣市的建設，希望大家在行程中可以提供寶貴建議，也將所見所聞與美國友人分享，歡迎更多朋友來台灣參觀訪問。

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