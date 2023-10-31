影／蔣中正日記出版 蔣方智怡：盼讀者理性、客觀

歷經10年纏訟，59箱「兩蔣日記」原稿一個半月前重回台灣。國史館下午舉行「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會，總統府秘書長林佳龍、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、中正文教基金會董事長蔣方智怡，與蔣家後代蔣友松、蔣友柏、蔣友青等人出席活動。蔣方智怡致詞時表示，很高興看見蔣中正日記發表，盼望閱讀日記的人能理性、公正、客觀的使用這些檔案。

國史館長陳儀深認為，自己閱讀後的態度是「有功說功、有過說過」，建議社會不要停留在0分與100分的兩極化立場。蔣方智怡會後由蔣友柏攙扶護送下離開，對記者提問沒有回應。 國史館舉行「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會，國史館長陳儀深（右起）、中正文教基金會董事長蔣方智怡、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、民國歷史文化學社社長呂芳上合影。記者林澔一／攝影

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