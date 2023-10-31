快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

綠電是否夠全台出口製造業需求？ 王美花：夠

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）與經濟部長王美花（右）今赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長陳建仁（左）與經濟部長王美花（右）今赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

國民黨立委吳怡玎今在立法院質詢時表示，歐盟將開徵碳稅，台灣綠電是否夠全部要出口的製造業使用？經濟部長王美花答詢時回答「夠」，並稱2022年起綠電會大幅增加，在2030、2040、2050年等定期目標，都會跟業者滾動性了解要多少電。

吳怡玎也質疑台灣要衝刺淨零碳排，但發電排碳率高卻不使用核電。行政院長陳建仁答詢時則表示，現有的核廢料目前放在核一核二廠，以後處理都會面臨很大的挑戰，若用核電核廢料的量增加、處理需求會更高。

吳怡玎質詢時並說，法國低碳能源中核電佔比61.42％，核廢料各國都要處理，不是理由。陳建仁則答詢強調「是理由（指核廢料）」。

吳怡玎質詢指出，2026年歐盟將開徵碳進口稅，若把全部間接排放等都算入，以2022年台灣工業部門的碳排放量計算，碳稅高達3780億元以上，而碳排中有高達74％都是用電碳排，台電目前發電平均碳排量遠高於OECD(經濟合作暨發展組織)平均碳排，能有足夠綠電嗎？

王美花答詢時則表示，現在就一直在提供不只台積電，還有其他企業購買綠電的需求，會逐期和產業滾動檢討目標，綠電都會逐漸增加。

核廢料 吳怡玎 核電

延伸閱讀

中國威脅停ECFA 經長：3產業受影響、協助分散市場

陳建仁：核能發展如進入核融合 可能會很快採用

藍委稱AI繪圖搜中華民國現五星旗 陳建仁：與中共相似

王鴻薇指2台風電機連續3個月故障 王美花：今天才知道

相關新聞

ECFA斷衝擊產業 經長回應令藍委呼：可不可以講具體的

國民黨立委費鴻泰今日就「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）如中斷對我產業衝擊，以及兩岸開戰後政府如何因應等問題質詢，行政...

新竹市接連爭議蒙上黑影 風城快變高譚市？

上周六（10月28日）新竹市萬聖節大遊行，出現八名「臉譜男」抽菸包圍「新政治提款機」的扮裝者，讓一場親子活動變調；豈料昨天（30日）民進黨立委參選人再爆出席黑幫餐敘拜票，事後當事人雖解釋不認識、只停留不到10分鐘，但接連爭議急速讓「風城黑化」，新竹市瞬間黑影幢幢。檢警動作勢必要加快，如果遲遲沒有事實真相，只會坐實網友戲稱的「新竹市快變成高譚市」。

接見蒙大拿州長 蔡總統：在光電光學產業深化夥伴關係

美國蒙大拿州州長詹福特率團訪台，蔡英文總統今天在總統府接見。蔡總統表示，隨著雙邊投資環境更加完善，台灣與蒙大拿州能夠在光...

蔣中正日記出版：「按日記過生活」男人的內心世界

今天是故總統蔣中正的冥誕，國史館與民國歷史文化學社合作，將陸續出版他的日記，首批是1948至1954年，今天下午舉行新書...

成立國家級肺癌辦公室？衛福部：不排除但暫無需要

肝癌曾是台灣的「國病」，在行政院長陳建仁主導、設立「國家消除C肝辦公室」，推動抗病毒藥物、C肝篩檢等防治措施後，肝癌發生...

影／黃捷看板入雄女遭批政治染指校園 黃捷：只是表達學姐關心學妹

高市議會議長康裕成昨到高雄女中慰勞棒球隊，並頒發5萬元獎勵金，卻遭國民黨抓包，指合照中竟有民進黨立委參選人黃捷的人像看板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。