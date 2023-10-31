綠電是否夠全台出口製造業需求？ 王美花：夠

國民黨立委吳怡玎今在立法院質詢時表示，歐盟將開徵碳稅，台灣綠電是否夠全部要出口的製造業使用？經濟部長王美花答詢時回答「夠」，並稱2022年起綠電會大幅增加，在2030、2040、2050年等定期目標，都會跟業者滾動性了解要多少電。

吳怡玎也質疑台灣要衝刺淨零碳排，但發電排碳率高卻不使用核電。行政院長陳建仁答詢時則表示，現有的核廢料目前放在核一核二廠，以後處理都會面臨很大的挑戰，若用核電核廢料的量增加、處理需求會更高。

吳怡玎質詢時並說，法國低碳能源中核電佔比61.42％，核廢料各國都要處理，不是理由。陳建仁則答詢強調「是理由（指核廢料）」。

吳怡玎質詢指出，2026年歐盟將開徵碳進口稅，若把全部間接排放等都算入，以2022年台灣工業部門的碳排放量計算，碳稅高達3780億元以上，而碳排中有高達74％都是用電碳排，台電目前發電平均碳排量遠高於OECD(經濟合作暨發展組織)平均碳排，能有足夠綠電嗎？

王美花答詢時則表示，現在就一直在提供不只台積電，還有其他企業購買綠電的需求，會逐期和產業滾動檢討目標，綠電都會逐漸增加。

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