ECFA斷衝擊產業 經長回應令藍委呼：可不可以講具體的

國民黨立委費鴻泰今日就「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）如中斷對我產業衝擊，以及兩岸開戰後政府如何因應等問題質詢，行政院長陳建仁、經濟部長王美花僅回，會協助產業轉型及分散市場，對戰爭衝擊產業自有一套因應辦法，令費鴻泰忍不住表示，可不可以講些具體的。

費鴻泰說，今年4月大陸啟動對台貿易壁壘調查，暗示可能明年中止ECFA，從2011年開始到今年4月止，因ECFA得到的減稅金額將近100億美元，資料來自政府，ECFA喊卡主要衝擊到哪些產業？陳建仁回，主要是石化、紡織、機械、汽車零組件等。

費鴻泰追問，這些大部分很多是中小企業，對就業產生什麼影響？王美花說，最近有跟產業溝通也提到這部分。費忍不住表示，可不可以講些具體的，到時會造成什麼影響，如果因沒有ECFA賺不到這些錢，或因為其他國家競爭對手根本賣不出去，導致失業，類似這樣，政府怎麼辦？王回，假設真的發生這事情，政府一定協助產業分散市場跟轉型，這不是容易的事情，對於中國大陸市場，廠商其實都知道。

費鴻泰進一步問，大陸跟我方貿易切斷的話，台灣將至少減少3分之1的貿易額，該如何自處？王美花說，應該不是這樣總計，她正要繼續說時，被費直接打斷，追問若兩岸開戰，貿易當然全部中止，台灣應怎麼辦，王又說那是另一個問題。陳建仁在一旁表示，兩岸開戰對台灣、對世界貿易都有影響。

費鴻泰表示，兩岸開戰，世界上供需尤其是半導體方面會亂掉，台灣首當其衝，台灣怎麼辦？陳建仁說，如果兩岸開戰，台灣會受到很大影響，整個過程中，這是假設性問題，盡可能維持台海穩定和平。費問，就像我國國軍演習也是假設性科目，他當然不希望開戰，但是如果開戰怎麼辦？陳說，現在最重要的是產業多元化並佈局全球。費質疑來得及嗎？

費鴻泰也說，備戰未必可以阻戰，武力加大也是兵凶戰危，1996年台海危機時，如果台灣軍費是1，大陸是1.08，這幾年下來台灣是1，大陸是17，若開戰，台灣產業如何自保，政府如何因應？陳建仁僅回，自然有一套因應辦法，譬如說基礎關鍵設施等防護。

費鴻泰詢問，兩岸開戰，能維持多久不斷電？王美花表示，假設發生戰爭或封鎖，跟一般情境不一樣，相關國安部分就要做沙盤推演，這是台灣要去思考的問題。費說，台灣自主發電靠光電、風力、水利等最多20%，80%靠燃煤、天然氣和油，存量可維持多久？王回答，煤的部分儲量可以60至90天，天然氣目前平均是11天，油是一百多天。

費鴻泰表示，假設只封鎖不開戰，天然氣儲量算兩周，燃煤火力電廠全開最多燒三個月，光是燒天然氣，韓國儲量53天，日本儲量36天，我方是很脆弱的，另外有15座油槽露天而不防炸，戰爭爆發一定是目標，油的存量感覺夠但不安全。

費鴻泰再問，開戰時，糧食可以吃多久？陳建仁說，現在糧食存量以稻米來看，他印象中是3到6個月，農業部代理部長陳駿季說，最久是1年以上。

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