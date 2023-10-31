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接見蒙大拿州長 蔡總統：在光電光學產業深化夥伴關係

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
美國蒙大拿州州長詹福特率團訪台，蔡英文總統今天在總統府接見。圖／總統府提供
美國蒙大拿州州長詹福特率團訪台，蔡英文總統今天在總統府接見。圖／總統府提供

美國蒙大拿州州長詹福特率團訪台，蔡英文總統今天在總統府接見。蔡總統表示，隨著雙邊投資環境更加完善，台灣與蒙大拿州能夠在光電、光學、半導體等關鍵產業，持續深化夥伴關係，共創雙贏發展。

蔡總統表示，美國的蒙大拿州，除了有美麗的風光，小麥和牛肉等農產品也很受台灣民眾的喜愛。今天，詹福特率團到總統府，也談到當地小麥產業的發展。

蔡總統表示，詹福特在2021年上任後，致力推動跟台灣的交流合作，不僅恢復蒙大拿州的駐台商務辦事處，這次首度海外訪問，首站更選擇台灣。蒙大拿州的參、眾議會也在這兩年通過友台決議案，支持台灣的國際參與，在在證明台灣和蒙大拿州之間的情誼深厚。

蔡總統說，蒙大拿州是美國光電光學產業的重要聚落，並且積極發展生技、雲端運算、航太工業等產業；詹福特上任後努力推行稅制優惠法案，鬆綁相關法規，不僅增加工作機會，更提升投資環境。

蔡總統說，台灣是蒙大拿州第七大的貿易夥伴，相信隨著雙邊投資環境更加完善，台灣與蒙大拿州能夠在光電、光學、半導體等關鍵產業，持續深化夥伴關係，共創雙贏發展。

詹福特說，農業是蒙大拿與台灣之間貿易非常重要基礎，除了農業，在其他產業也有非常快速成長，例如，教育、生技、光學等。

詹福特也表示，台灣外交部與教育部在蒙大拿資助兩大計畫 ，其一是明年開始在蒙大拿大學開啟華語教育計畫，這是針對蒙大拿高中、大學階段的華語教育訓練；第二項計畫是蒙大拿科技大學與台灣明新科技大學間短期的國際交流活動，針對半導體等人才。蒙大拿州在生技方面成長非常快速，另外，在光學、光電、量子計算，也是全國名列前茅。

詹福特表示，發展光學產業是當務之急，不但是為了蒙大拿州的發展，更重視與台灣夥伴關係；這次在台北的出訪行程，會跟台灣美國貿易促進協會、光學產業相關協會，簽署許多相關合作備忘錄，進一步深化關係。

美國 蔡英文

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