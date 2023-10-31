解國安危機 立委參選人周宏昌主張產假提高至6個月

台灣出生率不斷創新低，投入台南市立委第一選區的國民黨提名人周宏昌今表示，政府應修法延長產假與陪產假，產假延長至半年，陪產假從7天延長至1個月以上，同時提供業者租稅優惠配套，讓年輕人敢生，扭轉當前國安危機。

周宏昌說，年輕人不敢生小孩，很大原因是怕養不起，其次是產假、陪產假太少，讓許多職業婦女難以兼顧工作與生育壓力。

他更進一步指出，日前深夜11點，他結束忙碌拜票行程，開車至加油站加油時，看到一名挺著9個月肚子的加油工，好奇詢問該孕婦無奈的說，她不工作就沒收入，怎麼養孩子？經查詢各國產假，發現台灣產假及陪產假在已開發國家是「敬陪末座」，甚至也遠不如對岸大陸。

他說，資料顯示，國際勞工組織已將原本產假最少需要12周增加到14周；甚至建議會員國將產假增加到18周，該組織會員國至少達到14周最低標準。

周宏昌進一步說，對岸大陸全薪產假至少98日；難產者，增加產假15日；多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產假15日；晚育者，增加產假30日；事實上晚育的職業婦女越來越多，所以實際產假是120日，而周圍國家產假與生育假相加可共有158天、甚至到188天。且夫妻在子女年滿三周歲前，雙方每年都還可有育兒假各5天。

周宏昌說，少子化國安危機當前，政府應加速嚴肅檢視現有育嬰環境，他若有機會能進國會，將加速推動修法，延長產假至6個月、延長陪產假至1個月，同時祭出提供業者租稅優惠配套，才能遏止當前少子化窘況。

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