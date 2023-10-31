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成立國家級肺癌辦公室？ 衛福部：不排除但暫無需要

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
彭汪嘉康及台灣肺癌研究學會理事長楊志新等專家呼籲，為防治肺癌「新國病」，應比照「C肝辦」成功經驗，設立國家級肺癌防治辦公室。圖／台灣癌症基金會提供
彭汪嘉康及台灣肺癌研究學會理事長楊志新等專家呼籲，為防治肺癌「新國病」，應比照「C肝辦」成功經驗，設立國家級肺癌防治辦公室。圖／台灣癌症基金會提供

肝癌曾是台灣的「國病」，在行政院長陳建仁主導、設立「國家消除C肝辦公室」，推動抗病毒藥物、C肝篩檢等防治措施後，肝癌發生率下降，肺癌取而代之成為「台灣新國病」，連續19年都是癌症死亡人數之首。台灣癌症之母、中研院士彭汪嘉康與多名醫界大老、立法委員今共同倡議，應比照C肝辦成功經驗，設置「國家級肺癌防治辦公室」。衛福部指出，不排除設立國家級辦公室可能性，但目前尚無必要設立。

衛福部長薛瑞元表示，衛福部不排除設立國家級肺癌辦公室的可能性。不過，現階段做法是藉由衛福部癌症防治委員會，整合各界對於不同癌別的防治目標，包括推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢等，目前運作順暢，尚無設立辦公室的必要，但若未來情況出現變化，需要設立國家級辦公室，可以再行討論。

肺癌致病因子包括空氣污染等不同面向，專家提出，除衛福部以外，應整合環境部管理環境問題、國科會推動致癌因子研究。對此，薛瑞元表示，癌症防治委員會都會談到跨部會防治，並適時邀請不同部會與會參與，會議由自己親自主持。至於專家認為，LDCT需要更多研究分析台灣不吸菸肺癌原因、找出篩檢對象，則建議研究單位，可透過申請國科會提供給衛福部的「科技預算」，進行研究。

彭汪嘉康及台灣肺癌研究學會理事長楊志新等專家認為，成立國家級辦公室短期目標是推動三級預防，包括初級預防，推動菸害、空污防治；次級預防，落實LDCT篩檢、建立台灣本土肺癌篩檢及診斷指引，建立高風險族群預測模式；三級預防，結合精準治療，提升新藥可近性、接軌國際肺癌治療指引等。中期目標則是參考世衛組織永續發展目標，2030年減少肺癌過早死亡率3分之1。長期目標則是比照美國癌症登月計畫，25年內減少5成肺癌死亡率。

衛福部長薛瑞元表示，衛福部不排除設立國家級肺癌辦公室的可能性。不過，現階段做法是藉由衛福部癌症防治委員會，整合各界對於不同癌別的防治目標，包括推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢等，目前運作順暢，尚無設立辦公室的必要。本報資料照片
衛福部長薛瑞元表示，衛福部不排除設立國家級肺癌辦公室的可能性。不過，現階段做法是藉由衛福部癌症防治委員會，整合各界對於不同癌別的防治目標，包括推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢等，目前運作順暢，尚無設立辦公室的必要。本報資料照片

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