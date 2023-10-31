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影／藍白拚國會席次最大化 柯文哲妹妹柯美蘭：我會參選到底

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
無黨籍新竹市立委參選人柯美蘭今天說，她會參選到底。記者張裕珍／翻攝
無黨籍新竹市立委參選人柯美蘭今天說，她會參選到底。記者張裕珍／翻攝

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨天首次政黨協商，宣示合作要拚「國會席次極大化」。政壇關注新竹市立委是否藍白合？宣布無黨籍參選竹市立委的民眾黨主席柯文哲妹妹柯美蘭今天強調，「當然會繼續參選」。至於被問到參選是否影響藍營選票？柯美蘭說，「那就看誰程度好」，看人民選擇。

柯美蘭最近仍積極勤跑行程、接受節目專訪等，眼科醫師出身的她，今天早上到金華里演講，談「保護眼睛」。會後被媒體問到藍白合、國會席次極大化等議題，表示「自己當然繼續參選，不會因為國會席次最大化影響，這沒有問題。」

柯美蘭進一步說明，她一開始就說過，「參選不是為我了哥哥，不是為了民眾黨，是為理想來餐選」，不會因為這個議題改變決定，「我會參選到底。」

媒體問她參選會影響藍營陣營，還會堅持嗎？柯美蘭說，「那就看誰程度好？更發心、更努力，願意更大付出」，大家一起努力，看人民選擇，這是公平的競爭。

2024選舉 2024立委選舉 藍白 柯美蘭 2024桃竹苗立委

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