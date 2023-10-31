台灣基進：蔣介石仍盯著總統府？違反轉型正義承諾

2016年蔡英文競選總統提出十年政綱，轉型正義是列為五大核心政策之一。台灣基進今天舉辦記者會，透過影像分析，說明「中正紀念堂」仍然存在是踐踏轉型正義。

台灣基進黨主席王興煥表示，尊蔣就是崇拜威權、讚揚屠殺、歌頌殖民，既破壞民主憲政精神，亦傷害台灣主體意識。王興煥提到，不義遺址的保留是為了控訴與記憶，而不是肯定與崇拜。總統府甚至在促轉會解編之後重新編列兩蔣陵寢修繕預算，國防部還牽強附會以尊蔣綁架全民國防，都證明了民進黨政府徹底違背轉型正義的政治承諾，甚至以公權力尊蔣、踐踏轉型正義。

台灣基進不分區立委參選人史惟筑以影片說明，中正紀念堂裡的蔣介石銅像，是可以看向總統府的，這是一座以黨國威權目光佔領總統府的建築設計。如果沒有移除銅像，舉辦再多的競圖，都無法開啟我們對於空間的想像及願景，再多以和平、民主為名的展覽，都還是在蔣介石的目光之下舉行。 2016年蔡英文競選總統提出十年政綱，轉型正義是列為五大核心政策之一。台灣基進今天舉辦記者會，透過影像分析，說明「中正紀念堂」仍然存在是踐踏轉型正義。記者林俊良／攝影

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