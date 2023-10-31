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蔣中正日記出版：「按日記過生活」男人的內心世界

聯合報／ 記者程嘉文
民國歷史文化學社出版蔣公日記，參與學者進行內容註解工作。記者林俊良／攝影
民國歷史文化學社出版蔣公日記，參與學者進行內容註解工作。記者林俊良／攝影

今天是故總統蔣中正的冥誕，國史館與民國歷史文化學社合作，將陸續出版他的日記，首批是1948至1954年，今天下午舉行新書發表會。曾任國史館長的民國歷史文化學社社長呂芳上說，此次出版日記內容都經過箋注，一一解釋書中出現的大量人名，有自信成為權威版本。

清末民初的知識分子流行寫日記，認為可對生活檢討反省。然而蔣中正對此落實程度，在當代名人間無人可及。蔣日記不只每日都有記載，每周、每月、每半年要進行總結，還要預擬工作目標，甚至經常把先前日記拿出來重讀。幾乎可以說，日記對於蔣中正宛如秘書，是他自我管理生活的工具。

蔣日記的最大特色，是內容全不遮掩對事對人的情緒，忠實反映他當下心理狀態，完全不同於很多名人的日記或書信，根本是寫給後人看的場面話。另一點就是數十年來每天從不間斷，即使遭遇西安事變之類意外，事後也要追記。由蔣方智怡寄放在史丹福大學，此次運回的蔣中正日記，記述年份是1917到1972年，其中1924年的日記遺失。依據學者研究，他在清末留日學習軍事時，就已開始寫日記，但1917年之前的日記已經散失；晚年健康惡化，1972年7月21日之後停筆。

1936年12月12日發生震驚全世界的西安事變，事後蔣中正一一追記每一天的日記。可以看到每天日記開頭必有的「雪恥」二字，以及這天張學良接連四次來探視，蔣堅持「生而辱，不如死而榮」。圖/聯合報系資料照片
1936年12月12日發生震驚全世界的西安事變，事後蔣中正一一追記每一天的日記。可以看到每天日記開頭必有的「雪恥」二字，以及這天張學良接連四次來探視，蔣堅持「生而辱，不如死而榮」。圖/聯合報系資料照片

蔣中正使用的日記本，是由商務印書館出版、當時很流行的「國民日記」，後來他自行印製，還贈送給部屬，鼓勵他們也寫。有時出差外地，蔣會另外帶一本日記，事後重新抄回原本，或將兩本裝訂在一起，並親自提筆加註。最後幾頁的「人名錄」，會將這年之內見過的人一一記下，有時並且加註簡單評語。由於日記頁次依據日期而定，每天能寫的篇幅有限，對於某些複雜難決的問題，也會特別在日記末尾的空白頁，寫下比較長的想法與作法。

1928年日本在濟南製造五三慘案之後，蔣的每天日記都以「雪恥」二字開頭，直到抗戰勝利為止。但沒有「雪恥」的日子，僅維持一個月，隨著蘇聯強破簽訂中蘇友好同盟條約，奪取東北利益，扶植外蒙獨立，加上國共衝突等因素，1945年9月，日記再度以雪恥開頭，直到來台。

蔣中正 國史館 蘇聯 蔣方智怡

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